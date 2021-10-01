Україна наблизилася до Шотландії: нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

На цьому тижні Шахтар, Динамо і Зоря представляли Україну в єврокубках. Дивимося ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після другого туру

Донецький Шахтар зіграв внічию з Інтером / Фото: Reuters

Українські клуби невдало виступили в єврокубках цього тижня. У трьох матчах наші команди зуміли заробити лише одне очко.

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Тільки донецький Шахтар поповнив скарбничку коефіцієнтів на 0,2 бала. Нагадаємо, що одне очко здобуте "гірниками" у матчі з Інтером було поділено на п'ять учасників єврокубків від України.

На цей момент Україна зберігає за собою 11-у сходинку в рейтингу УЄФА, і мінімально наблизилася до Шотландії, яка займає 10-е місце. Два шотландських клуби на цьому тижні програли свої матчі.

Прогрес в таблиці коефіцієнтів продемонструвала Росія, яка вийшла на 9-е місце. На цьому тижні Зеніт обіграв Мальме (4:0) в Лізі чемпіонів, а московський Спартак на виїзді обіграв Наполі (3:2) в Лізі Європи.