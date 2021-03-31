Україна переможе і не пропустить: прогноз коментатора на матч з Казахстаном

Сьогодні збірна України спробує здобути першу перемогу у відборі на ЧС-2022. Після нічиїх 1:1 з Францією і Фінляндією команда Андрія Шевченка прийме на НСК "Олімпійський" Казахстан. Початок поєдинку – о 21:45. Дивитися Україна – Казахстан онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Реклама

Нашій головній команді країни після двох нічиїх з Францією і Фінляндією необхідно виключно перемагати. Суперник вийде на поле в статусі аутсайдера, але очевидно, що буде грати в закритий футбол з метою не пропустити, тому нам буде непросто. Тим більше, з огляду на кадрову ситуацію з атакуючими гравцями: Ярмоленко залишив розташування збірної, не набравши необхідної форми, також поїхав Віталій Миколенко, який отримав червону картку в грі з фінами. Напередодні виявили травму у Євгена Коноплянки, Циганков через ушкодження не прибув. Ймовірно, саме це стало однією з причин гри збірної України з трьома центральними захисниками в обох попередніх матчах.

Актуальне питання, яку цього разу тактичну схему обере Андрій Шевченко і, відповідно, якою буде ротація? Ймовірно, Сидорчук, Шапаренко і, можливо, Мораес вийдуть в стартовому складі.

Проти збірної Казахстану наша головна команда країни грала чотири рази, виключно перемагаючи.

Реклама

Суперник за цей тиждень провів тільки один матч, програвши Франції вдома 0:2, тому може бути не таким утомленим. Цей матч у гостей буде лише другим під керівництвом 52-річного Талгата Байсуфінова. У нього також чимало кадрових втрат, головна з яких – травма основної зірки Бахтієра Зайнутдінова з московського ЦСКА.

СТАВКА ВІД КРУТОРОГОВА. Збірній України необхідно виключно перемагати, хоча, очевидно, що просто не буде. Думаю, команда Шевченка переможе і не пропустить.

Руслан Маліновський і Жуніор Мораес / Фото: УАФ

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Фінляндією

Реклама

Дивіться, як Казахстан програв Франції 0:2

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама