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Україна переможе і не пропустить: прогноз коментатора на матч з Казахстаном

31 березня, 12:29

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов передрікає "суху" перемогу команди Андрія Шевченка

Сьогодні збірна України спробує здобути першу перемогу у відборі на ЧС-2022. Після нічиїх 1:1 з Францією і Фінляндією команда Андрія Шевченка прийме на НСК "Олімпійський" Казахстан. Початок поєдинку – о 21:45. Дивитися Україна – Казахстан онлайн можна в трансляції на нашому сайті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

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Нашій головній команді країни після двох нічиїх з Францією і Фінляндією необхідно виключно перемагати. Суперник вийде на поле в статусі аутсайдера, але очевидно, що буде грати в закритий футбол з метою не пропустити, тому нам буде непросто. Тим більше, з огляду на кадрову ситуацію з атакуючими гравцями: Ярмоленко залишив розташування збірної, не набравши необхідної форми, також поїхав Віталій Миколенко, який отримав червону картку в грі з фінами. Напередодні виявили травму у Євгена Коноплянки, Циганков через ушкодження не прибув. Ймовірно, саме це стало однією з причин гри збірної України з трьома центральними захисниками в обох попередніх матчах.

Актуальне питання, яку цього разу тактичну схему обере Андрій Шевченко і, відповідно, якою буде ротація? Ймовірно, Сидорчук, Шапаренко і, можливо, Мораес вийдуть в стартовому складі.

Проти збірної Казахстану наша головна команда країни грала чотири рази, виключно перемагаючи.

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Суперник за цей тиждень провів тільки один матч, програвши Франції вдома 0:2, тому може бути не таким утомленим. Цей матч у гостей буде лише другим під керівництвом 52-річного Талгата Байсуфінова. У нього також чимало кадрових втрат, головна з яких – травма основної зірки Бахтієра Зайнутдінова з московського ЦСКА.

СТАВКА ВІД КРУТОРОГОВА. Збірній України необхідно виключно перемагати, хоча, очевидно, що просто не буде. Думаю, команда Шевченка переможе і не пропустить.

Руслан Маліновський і Жуніор Мораес

Руслан Маліновський і Жуніор Мораес / Фото: УАФ

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Фінляндією

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Дивіться, як Казахстан програв Франції 0:2

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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прогноз збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану

Джерело: Сегодня|Спорт

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