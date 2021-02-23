"Україна – не їхня держава!" Тренер "Львова" пішов новою атакою на суддів після "жовтої за українську"

Головний тренер "Львова" Віталій Шумський обрушився з новою словесною атакою на суддів. Він заявив, що арбітри, які під час матчів УПЛ спілкуються російською, не сприймають Україну як свою рідну державу.

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Нагадаємо, під час нещодавнього матчу з "Колосом" у Львові Шумський запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?" І побачив перед собою "гірчичник" від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

"Чому за стільки років суддям не можна було опанувати державну мову? Отже, вони не хотіли. Отже, українська мова – не їхня рідна. Та й сама Україна – не їхня рідна держава, напевно. Я можу розмовляти російською так само, як українською. Вдома можу говорити, як хочу. Але в публічних місцях такого не може бути".

"Футбол – це публічне місце? Телебачення на матчі є, мікрофони, всі все чують", – цитує Віталія Шумського "Футбол 24".

Віталій Шумський. Жовта картка / Фото: Канал Футбол

"У нашій команді багато іноземців, але я спілкуюся з ними українською мовою, є перекладач. Вважаю, що так повинно бути. Є багато бразильців, гравці з Люксембургу, Франції. Запитайте у них, якщо приїхати туди – потрібно вчити їхню мову чи ні".

"Це – націоналізм. Націоналізм – хороше слово. Це означає, що ти любиш свою державу. Це в Радянському Союзі націоналізм прирівнювали до фашистів. Насправді це два абсолютно різних табори. Націоналісти борються за свою державу і люблять її", – каже Шумський.

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"Є правила футболу. За мову там не дають жовтих або червоних карток. При цьому ми ж в Україні. Є закон 16 січня: в публічних місцях розмовляти державною мовою. І коли тобі за державну мову починають давати жовті картки, я цього не можу зрозуміти. Звичайно, в той момент я відчувши себе дискримінованим за мовною ознакою. Не тільки я, але і мої помічники. Думаю, якби це почули люди на трибунах, відчували б себе так само. До того ж, це був День пам'яті Героїв Небесної сотні. Розумієте?"

Шумський і Кривоносов

Раніше ми писали, що, за словами арбітрів, Шумський отримав жовту картку не за українську мову, а за системні зауваження в грубій формі на адресу суддів та публічні претензії протягом гри.

При цьому, за даними ЗМІ, рефері Кривоносов планує подати до суду на Шумського за наклеп.

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