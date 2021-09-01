Україна багато не заб'є: букмекери зробили прогноз на матч з Казахстаном

Аналітики прогнозують перемогу підопічних Олександра Петракова, але сумніваються, що матч в Нур-Султані буде дуже результативним

Багато голів у матчі не чекайте / Фото: REUTERS

Сьогодні Олександр Петраков проведе свій перший матч на посаді головного тренера збірної України. У Нур-Султані проти Казахстану.

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Матч важливий, адже після невдалого старту у відборі на ЧС-2022, наша поїздка на мундіаль в Катар під питанням.

Зустріч на "Астана Арені" розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Казахстан – Україна.

Подивіться турнірне становище команд:

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Раніше ми повідомляли, де можна подивитися матч Казахстан – Україна.

Що думають букмекери

Підопічні Петракова вважаються фаворитами протистояння. На перемогу України встановлено коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.20, на перемогу Казахстану – 7.50.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 65%, нічия – 22%, виграш казахстанців – 13% .

Аналітики не прогнозують результативну гру. Припускають, що буде забито не більше двох голів.

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Подивіться, як Україна і Казахстан грали навесні в Києві: