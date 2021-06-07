Україна – Кіпр: відео голів та найкращі моменти товариського матчу перед Євро

Підопічні Андрія Шевченка в Харкові успішно провели генеральну репетицію напередодні чемпіонату Європи в протистоянні зі скромною командою

/ Фото: Reuters

У понеділок збірна України втретє поспіль стала перед своїми уболівальниками перед Євро-2020. Вашій увазі – онлайн матчу Україна – Кіпр .

Підопічні Андрія Шевченка з самого початку взяли нитки гри в свої руки. Правда, в одній з перших атак Роман Яремчук випадково зачепив ногою голову голкіпера гостей Панайї, і тому довелося перебинтовувати голову. Протягом стартових 30 хвилин форвард Гента мав три прекрасні можливості відкрити рахунок, але ніяк не міг влучити в ціль. Олександр Зінченко пробив лівою ногою в штангу.

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А на 36-й хвилині латвійський рефері призначив пенальті за фол проти Олександра Зубкова, який втік на побачення з воротарем, та ще й червону картку показав захисникові. 31-річний Андрій Ярмоленко впевнено пробив з "точки" – 1:0. У доданий час право на 11-метровий господарі отримали за гру рукою. На цей раз "вирок" реалізував Зінченко – 2:0. Дивіться найкращі моменти першого тайму.

У перерві Марлос замінив Зубкова, і наші футболісти продовжували атакувати. Третій м'яч на 59-й хвилині забив Яремчук, відгукнувшись на простріл з лівого флангу українського бразильця.

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Незабаром дубль оформив Ярмоленко, після удару якого правою ногою м'яч влучив у захисника і, дезорієнтувавши воротаря, залетів у сітку – 4:0.

Впевнена перемога "синьо-жовтих" у новій формі напередодні старту на чемпіонаті Європи. Перший матч наші проведуть у неділю, 13 червня, з Нідерландами.

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