Україна, як тризірковий готель! Італія хоче зіграти з нами у плей-офф ЧС-2022

Вдруге поспіль без чемпіонату світу? І це у ранзі чемпіонів Європи! В Італії хапаються за голову від перспектив не поїхати до Катару.
Сьогодні італійці дізнаються своїх суперників по стиковим матчам. Дивіться онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф ЧС-2022.
Експерти La Gazzetta dello Sport розібрали шанси своєї команди пробитися на мундіаль А рівень потенційних суперників відзначили зірочками, як готелі.
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Італійці сіяні у першому кошику, а отже, можуть зіграти у півфіналі проти України. На Апеннінах вважають такий варіант цілком прийнятним. Нам дали три зірки, як і Австрії із Чехією. А ось дуже не хочеться їм зустрітися з Польщею та Туреччиною.
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У фіналі Італія дуже хоче уникнути матчу із Португалією. Команда Роналду єдина, яка отримала 5 зірок.
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