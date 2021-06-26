Україна готова бойкотувати ЧС з футболу в Москві, на який потрапила через відбір

Наші пляжники здобули путівку на світову першість в столиці РФ, але не факт, що поїдуть туди. Остаточне рішення УАФ ухвалить після завершення Євро

Збірна України з пляжного футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

Збірна України з пляжного футболу, можливо, не зіграє на чемпіонаті світу в Москві, хоча напередодні здобула путівку на ЧС завдяки перемозі над Швейцарією в Португалії. Як заявили в УАФ, є ймовірність, що Україна бойкотуватиме змагання, які відбудуться в столиці РФ з 19 по 29 серпня.

"Наразі чітко не можу відповісти на питання, чи буде Україна бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з пляжного футболу в Росії. Поки що вся наша увага зосереджена на Євро-2020, в якому наша національна збірна продовжує брати участь", – наводить слова генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького Meta-ratings.com.ua

"Гадаю, що після закінчення Євро буде вирішене і питання з фінальною частиною чемпіонату світу з пляжного футболу. Якщо говорити про мою особисту думку, то я був би проти поїздки збірної України до Росії. Однак рішення буде колегіальним після Євро", – зазначив Запісоцький

/ Фото: Getty Images

Відзначимо, що не далі як в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому український штангіст Дмитро Чумак, ставши чемпіоном, підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", і долучивши до них фото палаючої Красної площі.

Не далі як у квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, вже в червні українського штангіста-палія Кремля Дмитра Чумака відлучили від спорту за допінг.