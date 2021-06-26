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Данія --
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Італія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
Швейцарія --
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Україна готова бойкотувати ЧС з футболу в Москві, на який потрапила через відбір

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 16:56
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Наші пляжники здобули путівку на світову першість в столиці РФ, але не факт, що поїдуть туди. Остаточне рішення УАФ ухвалить після завершення Євро
Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

Збірна України з пляжного футболу, можливо, не зіграє на чемпіонаті світу в Москві, хоча напередодні здобула путівку на ЧС завдяки перемозі над Швейцарією в Португалії. Як заявили в УАФ, є ймовірність, що Україна бойкотуватиме змагання, які відбудуться в столиці РФ з 19 по 29 серпня.

"Наразі чітко не можу відповісти на питання, чи буде Україна бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з пляжного футболу в Росії. Поки що вся наша увага зосереджена на Євро-2020, в якому наша національна збірна продовжує брати участь", – наводить слова генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького Meta-ratings.com.ua

"Гадаю, що після закінчення Євро буде вирішене і питання з фінальною частиною чемпіонату світу з пляжного футболу. Якщо говорити про мою особисту думку, то я був би проти поїздки збірної України до Росії. Однак рішення буде колегіальним після Євро", – зазначив Запісоцький

/ Фото: Getty Images

Відзначимо, що не далі як в квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому український штангіст Дмитро Чумак, ставши чемпіоном, підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", і долучивши до них фото палаючої Красної площі.

Не далі як у квітні Чумак запалив у Москві
Не далі як у квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, вже в червні українського штангіста-палія Кремля Дмитра Чумака відлучили від спорту за допінг.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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