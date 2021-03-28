Україна – Фінляндія: де й о котрій дивитися перший домашній матч відбору на ЧС-2022

Сьогодні підопічні Андрія Шевченка проведуть другий поєдинок в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу. Ми вже почали онлайн Україна – Фінляндія. На жаль, зустріч в столиці пройде без уболівальників на трибунах.

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Зате її можна подивитися на телебаченні і в інтернеті. Приємно, що пряма трансляція буде і на національному телеканалі "Україна" – так само, як і на профільному каналі "Футбол 1". Телеефір з арени заплановано на 21.35, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

Перед цим на каналі "Футбол 1" о 20:55 розпочнеться спеціальний випуск програми "Великий футбол". Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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Зустріч покажуть в повторі в понеділок: о 03:40 та 17:45 На каналі "Футбол 2", о 10:45 – на "Футбол 1".

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Нагадаємо, вже в середу, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть третій поєдинок на шляху до Катару-2022 – також у Києві проти команди Казахстану.

Згадаймо, як наші обігравали фінів у 2016 році в Одесі:

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