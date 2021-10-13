15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Україна була кращою в перші 15 хвилин". Джеко розкрив секрет успіху Боснії у Львові

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 жовтня, 11:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збірна Боснії і Герцеговини зуміла відібрати очки у команди України в ключовому поєдинку відбору на ЧС-2022
Едін Джеко задоволений результатом поєдинку у Львові
Едін Джеко задоволений результатом поєдинку у Львові / Фото: Reuters

Своїм результатом боснійці багато в чому зобов'язані капітану збірної Едіну Джеко. Нестаріючий форвард національної збірної Боснії і Герцеговини не тільки грав на вістрі атаки, а й часто опинявся на позиції розігруючого.

Читайте також: Не Ярмоленко: аналітики визначили найкращого гравця України з Боснією

Реклама

Після нічиєї у Львові зі збірною України (1: ), Едін Джеко прокоментував результат матчу.

"Це була хороша гра для глядачів. Нам важко. Думаю, вони були краще спочатку до самого голу, а потім ми домінували.

Ми також створили кілька моментів і в підсумку зрівняли рахунок. Це хороший результат.

Хлопці здорово билися, а головне все в наших руках. Нам ще належить попрацювати над цією кваліфікацією", – цитує Джеко офіційний сайт Федерації футболу Боснії і Герцеговини.

Едін Джеко в матчі проти збірної України
Едін Джеко в матчі проти збірної України / Фото: Федерація футболу Боснії і Герцеговини

Нагадаємо, що збірна України першою відкрила рахунок в матчі з Боснією – на 15-хвилині Андрій Ярмоленко відправив м'яч у ворота Боснії. Але в кінцівці поєдинку гол центрального захисника гостей Ахмедходжича приніс нічию боснійцям.

Реклама

Раніше ми розповідали, як збірній України посісти друге місце в групі. Найкращим варіантом для нашої команди буде перемога у виїзному поєдинку над Боснією. У такому випадку потрібно сподіватися, що Фінляндія у матчах з Боснією і Францією набере не більше 4 балів.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

16 жовт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 16 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти