Удар по амбіціях. Сампдорія прийняла рішення про подальшу долю Супряги

Італійська Сампдорія прийняла рішення не продовжувати оренду 22-річного нападника Динамо Владислава Супряги, повідомляє SampNews24. Форвард не зумів переконати тренерський штаб генуезців у своїй необхідності для команди.
За час перебування у клубі українець провів на полі всього 24 хвилини в одному поєдинку Серії А. Більшість чемпіонату Влад просидів на лаві запасних.
Нагадаємо, Супряга був орендований італійцями у Динамо у січні терміном на півроку з опцією викупу За неофіційними даними, за оренду свого форварда кияни отримали 500 тис євро. Згідно з договором сума викупу українця становила 7,5 млн євро. Очевидно, італійці вирішили, що платити такі гроші за резервіста занадто марнотратно.
Зазначимо, що у Динамо Владислав Супряга не користувався особливою довірою у Мірчі Луческу. Футболіст рідко потрапляв до основи команди, а його результативність скотилася до нуля.
Наразі форвард перебуває у розташуванні молодіжної збірної України.