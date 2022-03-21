УАФ та брати Клички об'єднали сили в евакуації дітей з Києва

Багато європейських футбольних клубів активно допомагають юним українцям та їхнім сім'ям у забезпеченні житлом та продовженні тренувань.

Щоб поділитися досвідом таких взаємозв'язків та врятувати розвиток дитячо-юнацького спорту загалом, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зустрівся з мером столиці України Віталієм Кличком, а також його братом – олімпійським чемпіоном з боксу Володимиром. Про зустріч на своїй сторінці Facebook розповів голова КМДА й назвав основні тези майбутньої співпраці.

"Друзі! Сьогодні до мене прийшло керівництво Української асоціації футболу – її президент Андрій Павелко та перші віцепрезиденти Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко. Українська асоціація футболу створила координаційний центр з гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА.

І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, яка приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує для допомоги столиці. Вантажі, за словами Андрія Павелка, надходять від національних футбольних асоціацій, федерацій і футбольних клубів Європи та світу.

Також Українська асоціація футболу запропонувала допомогу у відправленні дітей, евакуйованих до Києва з інших міст, у спортивні табори на захід України та табори європейських клубів і національних федерацій в інших країнах".