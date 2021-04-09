В українського гравця вкрали футболку під час матчу. Дивіться як це було

У матчі 16-го туру Другої ліги чемпіонату України з футболу між Карпатами з Галича і Епіцентром (Дунаївці) стався курйозний епізод.

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На 64-й хвилині нападник Карпат Андрій Бей забив гол, після чого на радощах зняв і кинув свою футболку. Відзначивши забитий м'яч, форвард повернувся на те місце, звідки почав свій забіг, але майки там не знайшов. Футболіст розвів руками, а потім звернувся до фанатів, що стояли за загороджувальною сіткою. Лише після прохання, гравцеві повернули футболку.

Гол Бея став єдиним в матчі і приніс Карпатам четверту перемогу поспіль.

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Раніше ми писали, що в матчі Ліги Європи болбой кинув м'яч в обличчя гравцеві Роми. Італійці помстилися за негостинність і повернулися з Амстердаму з перемогою.

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