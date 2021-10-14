15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Шевченка такого не було: Калиниченко назвав головний мінус Петракова

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 жовтня, 10:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами експівзахисника збірної України Максима Калиниченка, асистенти колишнього головного тренера команди і нинішнього – це небо і земля
Шевченко і Петраков
Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

Ексгравець збірної України Максим Калиниченко назвав тренерською поразкою домашню нічию 1:1 з Боснією у відбірковому матчі ЧС-2022 у Львові.

"Я не обмовився, для мене ця нічия видається як поразка. Тренерська поразка. Поразка тренерського штабу. Саме штаб повинен впливати на ухвалення ключових, доленосних рішень в матчі. І того, що було у Шевченка, нема у Петракова. Рівень професіоналізму помічників просто не порівняти, хай пробачать мене фахівці, що входять до штабу нині", – написав у себе в Telegram Калиниченко.

Максим Калиниченко
Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Реклама

"Що я можу сказати про рівень, наприклад, тренера, який, зі слів самого Петракова, пропонував йому ще раніше (ніж на 72-й хвилині) замінити Шапаренка. Шапаренка, на якому тримався весь креатив збірної".

Україна втратила перемогу над Боснією – 1:1
Україна втратила перемогу над Боснією – 1:1 / Фото: Getty Images

"Усім було важко. Футбол, в принципі, важка гра, там втомлюються. Не можна відразу взяти і прибрати всіх лідерів команди на підставі того, що їм важко. Яремчук був готовий грати далі, я впевнений. Але гаразд, ти вирішив його зняти, але чому замість нього вийшов Сікан? Чому не Довбик? Потужний Довбик, який в умовах зниження креативності у команди в цілому міг хоча б десь елементарно втекти, протиснути".

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

"Ну, і тут ми підходимо до головного – відсутності в складі Маліновського. Коли тренер змінює креативного центрального півзахисника на оборонного, це неминуче дає сигнал команді – нам головне не програти. Це психологія, від неї не піти. А ось із тим, що Петраков сказав, що йому не було кого випускати на цю позицію, я згоден. Але не тому, що справді нікого, а тому що розкидатися такими футболістами, як Маліновський, тренер не має права. І доказ цього ми побачили досить швидко", – додав Калиниченко.

Малиновський vs Петраков
Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, серед асистентів Андрія Шевченка були Андреа Мальдера, Мауро Тассотті, Андреа Адзалін, Педро Хара і Олександр Шовковський.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Помічниками Олександра Петракова в збірній України є Олександр Шовковський, Іван Баштовий, Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев і Авраам Кампомар.

Реклама

Додамо, що шанси на друге місце в групі і потрапляння до плей-оф у збірної України ще залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

16 жовт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 16 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти