У Роналду проблеми після романтичного побачення: поліція відкрила розслідування

Італійська поліція таки відкрила розслідування стосовно нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португальського футболіста звинувачують у порушенні правил ізоляції під час карантину.
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У зв'язку з карантинними обмеженнями подорож по регіонах Італії заборонено до 15 лютого, крім випадків, коли це пов'язано з роботою, станом здоров'я або крайньою необхідністю.
Однак минулого тижня Роналду втік разом зі своєю нареченою Джорджино. Родрігес в готель в Альпах, де парочка відзначала день народження дівчини. Там вони каталися на снігоході, а ввечері влаштували романтичне побачення біля джакузі під відкритим небом. Закохані так захопилися, що після спекотного поцілунку Роналду довелося остигати в снігу.
Втім, стверджується, що італійська влада не зможе покарати Роналду штрафом в 400 євро за несанкціоноване пересування, так як штрафи повинні бути вручені на місці. Примітно, що, коли поліцейські приїхали оглянути готель, де відпочивав футболіст зі своєю нареченою, він був уже закритий, повідомляє The Sun.
Роналду, Джорджина Родрігес і діти:
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