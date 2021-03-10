У "Роми" перед "Шахтарем" коронавірус і повернення кривдника донеччан

Футболіст "Роми" Хуан Жезус здав позитивний тест на коронавірус напередодні матчу 1/8 Ліги Європи проти "Шахтаря", який відбудеться в Римі в четвер, 11 березня. Початок – о 22:00.
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Правда, як повідомляє Goal.com, 29-річний бразильський захисник все одно не зіграв би проти "Шахтаря", оскільки перед весняною частиною сезону його не внесли до клубної заявки на Лігу Європи.
Разом з тим для тренера римлян є хороша новина перед "Шахтарем" – відновив заняття в основній групі команди забивний нападник Едін Джеко, який не грав з 26 лютого через травму.
В основному складі кремезний боснієць проти "Шахтаря", скоріше за все, не з'явиться, але висока ймовірність його виходу на заміну.
Три роки тому саме гол Джеко в матчі "Рома" – "Шахтар" (1:0) залишив "гірників" за бортом чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Донеччан тоді очолював нинішній тренер римлян Паулу Фонсека.
Нагадаємо, "Шахтар" полетів до Риму без провідного півзахисника. Тарас Степаненко продовжує відновлюватися після травми.
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