У Неймара блювота і понос після дня народження

Нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар пропустив тренування французької команди, яке відбулася в суботу, 6 лютого. Причиною відсутності бразильця на командному занятті став гастроентерит.

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Про це повідомляється на офіційному сайті "ПСЖ".

Найближчим часом на гравця чекає обстеження, після якого визначиться, чи зможе він взяти участь у гостьовому поєдинку Ліги 1 з "Марселем" 7 лютого.

Відзначимо, що таких причин перебування поза грою в кар'єрі Неймара ще не було. Він опинявся в лазареті через проблеми з щиколоткою, коронавірус, перелом плеснової кістки, але інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжується блювотою і поносом, до цього списку потрапило вперше.

Не виключено, гастроентерит пов'язаний з тим фактом, що напередодні бразильцеві виповнилося 29 років. Ймовірно, Неймар щось не те з'їв або випив під час святкування.

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Неймар / Фото: Reuters

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Як ми писали раніше, прокуратура порушила справу щодо Неймара за п'ятиденну вечірку під час карантину, яку футболіст назвав сімейною вечерею. Гучне свято організував гравець і на свій день народження, запросивши до Парижу друзів, артистів та інших знаменитостей з Ріо-де-Жанейро.

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