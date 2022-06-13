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Ірландія має проблеми перед матчем з Україною. До збірної терміново викликано захисника

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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13 червня, 15:27
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Тренерський штаб збірної Ірландії на чолі зі Стівеном Кенні має кадрові труднощі напередодні матчу Ліги націй з Україною
Джиммі Данн зможе дебютувати у матчі з Україною
Джиммі Данн зможе дебютувати у матчі з Україною

Завтра національна команда України зіграє третій поєдинок Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Ірландії. А сьогодні наставник українців Олександр Петраков проведе пресконференцію.

У поєдинку з командою України наставник ірландців Стівен Кенні не зможе розраховувати на двох футболістів основи: захисників Шейна Даффі та Джона Ігана. Вони вже покинули розташування команди через дискваліфікацію та сімейні обставини.

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Головний тренер Ірландії був змушений терміново шукати заміну основним футболістам. Захисник Квінз Парк Рейнджерс Джиммі Данн був викликаний до збірної. Про це повідомляє офіційний сайт ірландської федерації футболу.

Джиммі Дан виступає на позиції центрального захисника. Минулого сезону виступав у Чемпіоншипі (другій за значущістю лізі Англії) за КПР. Матч із Україною може стати дебютним для 24-річного захисника.

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Матч Україна – Ірландія пройде 14 червня на стадіоні ЛКС у польській Лодзі. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Збірна України після двох матчів лідирує у групі 1 дивізіону B, набравши шість очок. Вірменія, Шотландія та Ірландія мають по три бали в активі.

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Дивіться, як українці обіграли Ірландію у першому матчі.

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