Русский
$ 27,7
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Трубін в воротах, яким загрожує "колишній" Мхітарян: склади на матч "Рома" – "Шахтар"

11 березня, 21:10

Олена Павлова Олена Павлова

До стартового складу "гірників" повернувся бразилець Ісмаїлі

Тренер "Шахтаря" назвав стартовий склад на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Поєдинок відбудеться сьогодні в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок зустрічі о 22:00. Онлайн-трансляція "Рома" – "Шахтар" з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео ключових моментів йде на нашому сайті.

Реклама

Читайте також: Стрим матчу "Рома" – "Шахтар". Обговорюємо матч разом

Варто відзначити, що в воротах "Шахтаря" зіграє Анатолій Трубін, а не Андрій Пятов. І до стартового складу в єврокубках після травми повернувся Ісмаїлі.

"Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораес.

Реклама

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Корнієнко, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондар.

Свій склад назвав і Паулу Фонсека, і атаку "Роми" очолить колишній гравець донецької команди Генріх Мхітарян.

"Рома": Лопес – Манчіні, Кумбула, Крістанте – Карсдорп, Вільяр, Діавара, Спінаццола – Пеллегріні, Педро – Мхітарян.

Запасні: Міранте, Фузато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораля, К. Перес, Б. Перес, Калафьорі, Ель-Шаараві.

Ми вже повідомляли, де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

Реклама

Сьогодні "гірники" протистоятимуть команді свого колишнього наставника Паулу Фонсеки. Португалець очолював донецький клуб з 2016 по 2019 рік, по три рази вигравав чемпіонат і Кубок України, ставав володарем Суперкубка країни.

Раніше ми також давали анонс і прогноз коментатора на матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

Дивіться, як "Шахтар" вибив з Ліги Європи "Маккабі" Т-А

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

склад Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки "Холостяка"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти