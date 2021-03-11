Трубін в воротах, яким загрожує "колишній" Мхітарян: склади на матч "Рома" – "Шахтар"

Тренер "Шахтаря" назвав стартовий склад на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Поєдинок відбудеться сьогодні в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок зустрічі о 22:00. Онлайн-трансляція "Рома" – "Шахтар" з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео ключових моментів йде на нашому сайті.

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Варто відзначити, що в воротах "Шахтаря" зіграє Анатолій Трубін, а не Андрій Пятов. І до стартового складу в єврокубках після травми повернувся Ісмаїлі.

"Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораес.

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Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Корнієнко, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондар.

Свій склад назвав і Паулу Фонсека, і атаку "Роми" очолить колишній гравець донецької команди Генріх Мхітарян.

"Рома": Лопес – Манчіні, Кумбула, Крістанте – Карсдорп, Вільяр, Діавара, Спінаццола – Пеллегріні, Педро – Мхітарян.

Запасні: Міранте, Фузато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораля, К. Перес, Б. Перес, Калафьорі, Ель-Шаараві.

Ми вже повідомляли, де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

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Сьогодні "гірники" протистоятимуть команді свого колишнього наставника Паулу Фонсеки. Португалець очолював донецький клуб з 2016 по 2019 рік, по три рази вигравав чемпіонат і Кубок України, ставав володарем Суперкубка країни.

Раніше ми також давали анонс і прогноз коментатора на матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

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