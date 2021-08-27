Зворушливий лист Роналду: "Я буду любити Турин до кінця своїх днів"

Сьогодні Кріштіану Роналду перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед. Португальський форвард написав прощального листа уболівальникам італійського клубу

Кріштіану Роналду - кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

Він повернувся через 12 років. Кріштіану Роналду знову гратиме за Манчестер Юнайтед .

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Португальський форвард зворушливо попрощався зі своїм уже колишнім клубом і фанами Ювентуса.

"Сьогодні я покидаю дивовижний клуб, найбільший в Італії і, безумовно, один з найбільш великих у всій Європі. Я віддавав своє серце і душу Ювентусу і буду любити Турин до кінця своїх днів.

Тіффозі бьянконері завжди поважали мене, і я намагався віддячити за це повагою, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному змаганні. Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли багато чого. Не все, чого хотіли, але все ж ми разом написали досить гарну історію.

Я завжди буду одним з вас. Тепер ви – частина моєї історії, як і я відчуваю, що я – частина вашої історії. Італія, Юве, Турин, тіффозі бьянконері, ви завжди будете в моєму серці" , – написав Роналду в своєму Instagram.

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Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.