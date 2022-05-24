Три хвилини голів: УЄФА привітав Шахтар з днем народження

24 травня донецький Шахтар святкує 86-річчя. З днем народження клубу привітав усіх уболівальників президент "гірників" Рінат Ахметов.
З нагоди свята УЄФА підготував добірку яскравих та пам'ятних голів Шахтаря у єврокубках.
24 1936 @FCShakhtar- (@UEFAcom_ru) May 24, 2022
86
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Найвищим досягненням Шахтаря на європейській арені є тріумф в останньому розіграші Кубка УЄФА сезону-2008/2009.
Тоді команда Мірчі Луческу у фінальному поєдинку здобула у додатковий час перемогу над Вердером.