Три хвилини голів: УЄФА привітав Шахтар з днем народження

За свою єврокубкову історію найбільшого успіху донецький клуб досяг у 2009 році, коли виграв Кубок УЄФА

Шахтар забивав багато красивих голів

24 травня донецький Шахтар святкує 86-річчя. З днем народження клубу привітав усіх уболівальників президент "гірників" Рінат Ахметов.

З нагоди свята УЄФА підготував добірку яскравих та пам'ятних голів Шахтаря у єврокубках.

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Найвищим досягненням Шахтаря на європейській арені є тріумф в останньому розіграші Кубка УЄФА сезону-2008/2009.

Тоді команда Мірчі Луческу у фінальному поєдинку здобула у додатковий час перемогу над Вердером.