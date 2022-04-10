Три хет-трики в одному матчі! Зіркова атака ПСЖ трощить своїх суперників

Тріо Мессі-Неймар-Мбаппе не залишили жодного шансу своєму супернику в чемпіонаті Франції

Зіркове тріо ПСЖ знищили Клермон / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Paris Saint-Germain

ПСЖ після вильоту з Ліги Чемпіонів , продовжує куражитися у чемпіонаті Франції. Тут навряд хтось зможе завадити парижанам завоювати чергове золото у Лізі 1.

/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

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Черговий тур французького чемпіонату подарував дуже результативне протистояння між Клермоном та ПСЖ. Особливо відзначилося тріо форвардів столичного клубу.

ПСЖ у підсумку перемогло з рахунком 6:1. Мбаппе та Неймар оформили по хет-трику з голів, а Ліонель Мессі тричі асистував своїм партнерам. Окрім цього, француз та бразилець ще й обмінялися гольовими передачами одне одному. У протоколі матчу крім цього тріо, активними діями ніхто з гравців ПСЖ не відзначився.

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/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

/ Фото: Twitter Paris Saint-Germain

Таким чином, ПСЖ вже має 15 очок переваги у чемпіонаті від найближчого переслідувача. До кінця французької Ліши 1 залишилося 7 турів.

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В Англійській прем'єр-лізі відбудеться один із ключових поєдинків усього чемпіонату. Манчестер Сіті Олександра Зінченка зіграє вдома проти Ліверпуля . Між командами 1 очко різниці, містяни поки що попереду.