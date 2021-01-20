Тренеру загрожує звільнення за його минуле. 10 років тому він відсидів строк за наркотики

Після виходу з в'язниці Мартіндейл отримав університетський ступінь, але темне минуле не відпускає його

Тренер шотландського клубу "Лівінгстон" Девід Мартіндейл може бути звільнений через своє кримінальне минуле. У 2006 році він був засуджений на шість років за злочини, пов'язані з наркотиками і відмиванням грошей, проте вийшов на свободу через чотири роки.

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Тюремний строк дозволив Мартіндейлу переосмислити своє життя. Незабаром після звільнення Девід вступив до університету Хериот-Ватт і провів два з половиною роки, навчаючись на ступінь управління будівельними проєктами.

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У 2014 році він увійшов до тренерського штабу "Лівінгстона", маючи за спиною лише досвід роботи в молодіжній команді. Там він добре себе проявив, але зважаючи, що минуле Мартіндейла може негативно позначитися на репутації клубу, йому світила максимум посаду асистента. Однак звільнення Гері Голта змусило керівництво клубу ризикнути і призначити Мартіндейла головним тренером. Новий коуч не підвів своїх роботодавців і в дев'яти матчах здобув вісім перемог і одну нічию.

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Успіхи тренера привернули увагу Шотландської футбольної асоціації. На цьому тижні відбудеться засідання, на якому обговорять, чи відповідає Мартіндейл займаному посту.

"Щоб тюремна і судова система працювала, повинен бути процес реабілітації. Як людям повертатися в суспільство? Ви хочете, щоб люди потрапили в порочне коло і почали здійснювати нові злочини?

Є багато роботодавців, великих роботодавців, які роблять заяви про повернення порушників закону на роботу. Якщо шотландський футбол серйозно ставиться до неупередженості, в цьому разі слід серйозно подумати про реабілітацію", – вважає Мартіндейл, якого цитує Sky Sports.

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