Тренера "Челсі" змусили переодягнутися. Арбітру не сподобалася куртка Тухеля

Кумедний епізод стався в минулому турі чемпіонату Англії з футболу. "Лідс" приймав "Челсі". І головному тренеру лондонської команди Томасу Тухелю довелося перевдягатися по ходу матчу.

Реклама

Читайте також: Це кубок чи ваги? Футболісти висміяли трофей за перемогу в чемпіонаті

Як повідомляє The Sun в тому матчі Тухель вийшов на поле в традиційній синій куртці. Однак, вона сильно бентежила рефері, особливо бокового, який плутав наставника з футболістами, які грали в формі такого ж кольору.

У підсумку в перерві Тухеля попросили переодягнутися і на другий тайм він вийшов у білій курточці.

Реклама

Матч завершився внічию – 0:0. "Челсі" йде на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ – 51 очко в 29 матчах. "Лідс" на 11-й позиції – 39 очок.

Раніше ми розповідали про смішну ситуацію з чемпіонату Бразилії. Там під час матчу пташка знесла яйце на футбольному полі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама