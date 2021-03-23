Тренера "Челсі" змусили переодягнутися. Арбітру не сподобалася куртка Тухеля

Кумедний епізод стався в минулому турі чемпіонату Англії з футболу. "Лідс" приймав "Челсі". І головному тренеру лондонської команди Томасу Тухелю довелося перевдягатися по ходу матчу.
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Як повідомляє The Sun в тому матчі Тухель вийшов на поле в традиційній синій куртці. Однак, вона сильно бентежила рефері, особливо бокового, який плутав наставника з футболістами, які грали в формі такого ж кольору.
У підсумку в перерві Тухеля попросили переодягнутися і на другий тайм він вийшов у білій курточці.
Матч завершився внічию – 0:0. "Челсі" йде на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ – 51 очко в 29 матчах. "Лідс" на 11-й позиції – 39 очок.
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