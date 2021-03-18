Тренера "Боруссії" змусили працювати з жінками. Заохочення чи покарання?

У гучний скандал потрапив головний тренер молодіжної команди менхенгладбахської "Боруссії" Хайко Фогель. Він отримав незвичайне покарання за неспортивну поведінку.

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Футбольна влада розглянули скаргу арбітрів на дії 44-річного Фогеля в матчі четвертого німецького дивізіону проти "Бергіш-Гладбаха". В кінці січня 2021 року Фогель образив головного суддю Марселя Бенкхоффа і його асистенток Ванессу Арльт і Надін Вестерхофф.



Тренера оштрафували на 1500 євро і засудили його до шести занять в жіночій або дівочої командах. Федерація погодилася на відстрочку покарання до 30 червня.

У Німеччині розкритикували цей вчинок регіональної футбольної асоціації. Представник організації Frauen im Fussball ("Жінки в футболі") Ніколь Зельмер назвала його "фатальним посланням".

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"Нам показують, що на якому б рівні не виступали дівчата, їх все одно не сприймають так само серйозно, як чоловіків. Покарання для тренера "Гладбаха" ставить роботу в жіночій команді на один рівень з соціальним навантаженням. Навіть якщо ви робите це з добрих спонукань, то все одно посилаєте всім сигнал, ніби тренування футболісток – це покарання за проступок" , – цитує Зельмер ESPN .

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В сумі Фогель 13 років відпрацював в юнацьких командах "Баварії". У сезоні-2011/12 тренер очолював швейцарський "Базель" і висадив в груповому етапі Ліги чемпіонів з турніру "Манчестер Юнайтед". Він прийшов в молодіжку "Гладбаха" в липні 2020 року.

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