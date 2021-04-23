Тренер збірної Уельсу пропустить Євро-2020! Він бив жінок

Раян Гіггз / Фото: Reuters

Тренер збірної Уельсу Райан Гіггз звинувачений в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жінці у віці 30 років і нападі на жінку у віці 20 років. Інцидент стався увечері 1 листопада 2020 року. Одній з потерпілих було надано медичну допомогу.

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Футболіст був звільнений під заставу і повинен з'явитися в суд Манчестера в середу, 28 квітня 2021 року.

Футбольна асоціація Уельсу відреагувала швидко – Райан Гіггз не керуватиме збірною Уельсу на чемпіонаті Європи, який пройде цього літа. На Євро-2020 Гіггза замінить Роберт Пейдж.

Раніше ми писали, що легенда Манчестер Юнайтед Райан Гіггз заарештований за підозрою в нападі на свою дівчину Кейт Гревілл. Райан зустрічається з Кейт з 2017 року. Вони познайомилися, коли вона займалася рекламою готелю Гіггза Hotel Football в 2013 році після переїзду з Дубая. Гіггз оприлюднив свої відносини, коли був сфотографований з дівчиною під час відпочинку в Італії в серпні 2018 року.

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