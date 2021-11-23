23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Тренер, який відмовив збірній України, зганьбився на шоу Хто хоче стати мільйонером (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 16:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий англійський тренер Гаррі Реднапп став учасником популярного шоу "Хто хоче стати мільйонером", але покинув студію з ганебним результатом
Гаррі Реднапп не зміг заробити на шоу ні копійки
Гаррі Реднапп не зміг заробити на шоу ні копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер відповів правильно на три перші питання, але четверте виявилося йому не під силу. Хоча насправді воно було не таким важким.

Читайте також: 5 ганебних випадків на шоу "Хто хоче стати мільйонером". Ці люди лякають своїми знаннями (відео)

Реклама

Питання звучало так: Хто зіграв ветерана В'єтнаму Джона Рембо у п'яти фільмах?

Варіантами відповіді були Мел Гібсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Вілліс та Сільвестр Сталлоне.

Реклама

Реднапп навіть скористався підказкою 50 на 50, але це не врятувало його від неправильної відповіді. Англієць обрав варіант "Брюс Вілліс" і втратив усю зароблену суму.

Джона Рембо зіграв Сільвестр Сталлоне:

Реклама

Реднапп став першою знаменитістю, яка залишила шоу без єдиного виграного фунта. Зазначимо, що то був благодійний випуск.

До честі тренера слід зазначити, що він дуже засмутився, що не зміг заробити гроші для благодійного фонду і відразу ж у студії зробив пожертву з власної кишені, пише The Sun.

Додамо, що наприкінці 2012 року, після відходу Олега Блохіна в Динамо, Гаррі Реднапп міг очолити збірну України, проте вважав за краще тоді стати тренером команди Квінс Парк Рейнджерс.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти