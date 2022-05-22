Тренер із Херсона вирішив перейти на українську мову

Юрій Максимов готовий захищати Україну зі зброєю в руках, але поки що почав з малого – відмовився від російської мови

Юрій Максимов - народився у Херсоні, працював по всьому світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов зізнався, що тепер намагається розмовляти лише українською мовою. Таке рішення він ухвалив після нападу Росії. До речі, 53-річний Максимов записався до тероборони.

"Я все життя говорив російською мовою, а зараз хочу розмовляти лише українською", – зізнався Максимов.

Юрій Максимов записався у тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

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Юрій Максимов народився у Херсоні, де й починав грати у футбол. Виступав за місцевий Кристал, Таврію, Дніпро, київське Динамо. Потім грав за німецькі Вердер та Вальдхоф, російський Ростов, Борисфен (Бориспіль) та запорізький Металург.

Із Динамо тричі вигравав чемпіонат України, з Вердером брав Кубок Німеччини.

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером у київських ЦСКА та Оболоні, Кривбасі (Кривий Ріг), донецькому Металургу. Далі був вояж за кордон – Мордовія (Росія), Тараз (Казахстан), Кешля (Азербайджан). З 2019 року працює з полтавською Ворсклою.