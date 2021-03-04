Трансляція з кишені: "Манчестер Юнайтед" поділився з фанами незвичайним відео

Незвичайну трансляцію побачили шанувальники "Манчестер Юнайтед" на клубній сторінці в соцмережах. Редактор "Червоних дияволів", відповідальний за мультимедіа в Instagram, випадково натиснув не ту кнопочку на телефоні, який лежав в його кишені. І протягом досить тривалого часу фанати клубу насолоджувалися чорним екраном і звуками з кухні.

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Тим часом, стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи.

Про курйозний інцидент повідомляє isport.ua. Цікаво, що на сторінку "МЮ" в Instagram підписано понад 40 мільйонів людей. А власне трансляцію темного екрана телефону редактора подивилося більше 37 тисяч фанів, які сподівалися побачити щось цікавіше з життя англійського гранда.

При цьому кумедну трансляцію можна було не тільки дивитися, а й слухати. Так що ті, хто за нею стежив, вловили звуки з кухні: як працює мікрохвильовка і як редактор наливає собі в чашку чай або каву. Деякі з прихильників з гарним почуттям гумору в коментарях стали вгадувати, що саме їсть журналіст. А хтось навіть пожартував, що це відео цікавіше, ніж гра "МЮ" проти "Челсі", яка завершилася нульовою нічиєю.

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Перервалася ж трансляція після того, як редактору повідомили про "самостійні" дії його смартфона.

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