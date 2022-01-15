Трансферний бум у Чорноморці: екс-футболіст Інтера став "моряком"

Одеський Чорноморець активно проводить зимовий антракт у чемпіонаті України і вже підписав десять нових футболістів

Борислав Цонев уже знайомий з Одесою / Фото: Twitter

Черговим новачком одеського клубу став атакуючий хавбек із Болгарії Борислав Цонев, повідомляє офіційний сайт Чорноморця.

Читайте також: Шахтар підписав форварда збірної Бразилії за 12 млн. євро

Реклама

26-річний футболіст перейшов у стан "моряків" із софійського Левські – одного з найтитулованіших клубів Болгарії. У першій частині сезону 2021/22 Цонев зіграв 20 поєдинків, у яких забив 6 голів і віддав два асисти.

Болгарин вже має досвід виступу за кордоном. Протягом двох сезонів Борислав виступав за хорватський Інтер із Запрешича.

Цікаво, що Цонев уже знайомий з Одесою, провівши на стадіоні "Чорноморець" товариський матч у складі збірної Болгарії проти України.

Реклама

Зазначимо, що Борислав Цонев став десятим новачком одеського клубу під час зимових канікул. Ми вже повідомляли, як "моряки" незвично представили норвежця Дугласа Бергквіста, як гравця своєї команди.

Новачок Чорноморця Дуглас Бергквіст / Фото: Getty Images, Instagram

Реклама

Крім того, одесити підписали своїх колишніх футболістів: воротаря Євгена Паста та хава Івана Бобка. Також поповнили команду відомі українські футболісти – Микола Морозюк, Артем Сухоцький та Дмитро Юсов.

Не оминули стороною селекціонери Чорноморця і легіонерів. Контракти з клубом підписали чорногорець Ілля Мартинович та словенець Руді Ванцаш із Марібора, американець Хорхе Ернандес із Лос-Анджелес Гелаксі.

Нагадаємо, що у грудні минулого року наставником Чорноморця знову став Роман Григорчук.

Роман Григорчук / Фото: AFP

На зимову перерву Чорноморець пішов на 13-му місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Від останнього рядка клуб відокремлює шість балів.