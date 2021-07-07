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Трансферна бомба ось-ось вибухне! Рамос приїхав в офіс ПСЖ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 21:29
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Легендарний захисник Реала Серхіо Рамос продовжить свою кар'єру у Франції, футболіст приїхав до Парижа на підписання контракту з Парі Сен-Жермен
Серхіо Рамос перебирається в Париж
Серхіо Рамос перебирається в Париж / Фото: Instagram

Колишній захисник Реала Серхіо Рамос прибув до Парижа для підписання контракту з Парі Сен-Жермен. 35-річний футболіст сьогодні приїхав у офіс французького клубу, де на нього чекали вболівальники.

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Фанати бурхливо зустріли появу Рамоса, а сам футболіст відповів їм привітанням. Захисник перейде в ПСЖ на правах вільного агента.

Серхіо Рамос захищав кольори Реала з 2005 року. Він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок. Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі в актив. Клуб не виграв жодного турніру, а сам Рамос виявився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020.

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