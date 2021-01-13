"Трамп спровокував криваве повстання": найкраща футболістка світу пройшлася по лідерові США

Рапіно вважає, що потрібно покарати всіх винних у штурмі Капітолія і смерті п'ятьох людей

Футболістка збірної США Меган Рапіно, яка входить до топ-100 найвпливовіших людейпланети, прокоментувала захоплення Капітолія у Вашингтоні. Володарка "Золотого м'яча-2019" заявила, що президент країни Дональд Трамп "спровокував криваве і смертоносне повстання проти уряду і народу США".

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"Сподіваюся, після акції в Капітолії решта людей зрозуміла, що причина, з якої ми тут, у тому, що ми ніколи не мали уявлення про нашу країну насправді. У розв'язанні рук прихильникам вищості білих немає нічого нового для Америки. Якщо ми їх не покараємо і не розслідуємо все повною мірою, це буде лише сприяти новому повторенню", – цитує Рапіно Goal.

/ Фото: AFP

Рапіно вважає, що не можна недооцінювати те, що могло статися в Капітолії. Адже всі бачили людей зі зброєю. "Вони поставили шибеницю біля будівлі, закликаючи повісити віцепрезидента. Ми не маємо помилятися в тому, що за цим стояло, і це був кривавий натовп. 5 людей мертві, їх вже не повернути", – засмучена чемпіонка світу.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

"Абсолютна безкарність деяких із законодавців дозволяє їм продовжувати підбурювати до насильства і, як і раніше, закликати до скасування виборів", – вважає Меган.

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