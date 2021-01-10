"Тоттенгем" оригінально втішив учителя і продавця після знущання над ними в Кубку Англії

Команда Моурінью розгромила аматорів з восьмого дивізіону 5:0, а потім подарувала їм свою форму – на всіх гравців

Команда Жозе Моурінью "Тоттенгем" відзначилася добрим жестом після виїзної перемоги 5:0 над "Маріном" в 1/32 фіналу Кубка Англії. Знаменитий лондонський клуб подарував розгромленим суперникам комплект своїх футболок – на всіх гравців.

Реклама

Читайте також: 17-річний молодик підірвав Мережу: забив гол "Ліверпулю", обмінявся футболками і попросив майку назад

Відзначимо, що "Марін" виступає в першому західному дивізіоні Північної Прем'єр-ліги – восьмому за силою дивізіоні англійського футболу.

"Гравці не могли помінятися формою після матчу через коронавірусний протокол. Тому ми подарували ФК "Марін" нову матчеву форму нашої команди як сувенір на згадку про сьогоднішній історичний поєдинок", – йдеться в заяві "Тоттенгема" в Twitter

Додамо, що кольори "Маріна", який програв "Тоттенгему" 0:5, захищає безліч футболістів-аматорів. Серед них, шкільний учитель – нападник Ніл Каммінс, менеджер складу – півзахисник Джош Хмамі, продавець автомобілів – воротар Бейлі Пассант.

Раніше тренер "Тоттенгема" Моурінью подбав про ситість свого футболіста, купивши йому шматок м'яса за 500 фунтів.

Реклама

Дивіться, який безжалісний "Тоттенгем" до суперників у Лізі Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама