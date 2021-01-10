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"Тоттенгем" оригінально втішив учителя і продавця після знущання над ними в Кубку Англії

10 січня, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Моурінью розгромила аматорів з восьмого дивізіону 5:0, а потім подарувала їм свою форму – на всіх гравців

Команда Жозе Моурінью "Тоттенгем" відзначилася добрим жестом після виїзної перемоги 5:0 над "Маріном" в 1/32 фіналу Кубка Англії. Знаменитий лондонський клуб подарував розгромленим суперникам комплект своїх футболок – на всіх гравців.

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Відзначимо, що "Марін" виступає в першому західному дивізіоні Північної Прем'єр-ліги – восьмому за силою дивізіоні англійського футболу.

"Гравці не могли помінятися формою після матчу через коронавірусний протокол. Тому ми подарували ФК "Марін" нову матчеву форму нашої команди як сувенір на згадку про сьогоднішній історичний поєдинок", – йдеться в заяві "Тоттенгема" в Twitter

Додамо, що кольори "Маріна", який програв "Тоттенгему" 0:5, захищає безліч футболістів-аматорів. Серед них, шкільний учитель – нападник Ніл Каммінс, менеджер складу – півзахисник Джош Хмамі, продавець автомобілів – воротар Бейлі Пассант.

Раніше тренер "Тоттенгема" Моурінью подбав про ситість свого футболіста, купивши йому шматок м'яса за 500 фунтів.

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Дивіться, який безжалісний "Тоттенгем" до суперників у Лізі Європи

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футболки Жозе Моурінью Тоттенхем Кубок Англії
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