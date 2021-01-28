"Тоттенгем" – "Ліверпуль": прогноз коментатора на мегаматч чемпіонату Англії

Сьогодні в 20-му турі АПЛ "Тоттенгем" прийме чинного чемпіона Англії "Ліверпуль". Поєдинок грандів Прем'єр-ліги в Лондоні почнеться о 22:00 за Києвом. Мультимедійна онлайн-трансляція "Тоттенгем" – "Ліверпуль"доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями. А в прямому ефірі матч можна дивитися на каналі Setanta і сервісі OLL.TV.

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У турнірній таблиці сьогоднішні суперники – сусіди, незадоволені своїм становищем. "Ліверпуль" в АПЛ п'ятий з відставанням від лідера вже на сім очок, а "Тоттенгем" – шостий, поступаючись мерсисайдцям одним балом, але маючи гру в запасі. У минулому сезоні "червоні" обіграли "шпор" двічі.

"Тоттенгем" – "Ліверпуль"

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Криза мерсисайдців триває і вже призвела до вильоту з Кубка Англії, де вони кілька днів тому програли "МЮ" (2:3). У Прем'єр-лізі команда Клоппа не перемагає в п'яти турах поспіль, не забиває в чотирьох, зокрема, вони не завдали жодного результативного удару в новому році в чотирьох матчах чемпіонату. В гостях у нинішньому сезоні вони взагалі виступають не дуже добре – тільки дві перемоги і лише одна за останні вісім виїздів.

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Ймовірно, справа не тільки в кадрових втратах "Ліверпуля", які, до слова, зменшились – Матіп і Цімікас вже в строю, але ван Дейк, Джо Гомес, Кейта і Жота все ще в лазареті.

На противагу чинному чемпіону – команда Жозе Моурінью, яка не програє вісім матчів поспіль, чотири з них – в чемпіонаті. Щоправда, в Прем'єр-лізі вони чергують перемоги з нічиїми. Поза грою тільки Ло Чельсо.

Думаю, буде напружена боротьба, відповідно, голів в обох таймах ми не побачимо. Можна спробувати "Ліверпуль" не програє і ТМ 2,5.

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