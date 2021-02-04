"Тоттенгем" – "Челсі": прогноз коментатора на лондонське дербі в АПЛ

Жозе Моуріньо зустрінеться зі своєю колишньою командою, яка колись давно стала його першою в Англії. Причому "Челсі" він тренував в два приходи. На нашому сайті стартував онлайн "Тоттенгем" – "Челсі".

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Зима для "Тоттенгема" складається не найкращим чином. Із середини грудня в 11 турах "шпори" перемогли лише тричі і не дорахувалися 20 очок, в останніх двох і зовсім трапилися поразки – від "Ліверпуля" (1:3) і "Брайтона" (0:1). Такі результати фактично викинули їх із гонки за чемпіонство. Та й від зони Ліги чемпіонів їх відділяють уже шість очок, правда, конкуренти зіграли на матч більше.

Але в сьогоднішньому дербі команда португальця просто не може собі дозволити втрати. Хоча у них не все в порядку зі складом – Кейн, Регілон, Ло Чельсо і Аллі в лазареті.

"Челсі" йде на позицію нижче з тією ж кількістю очок, але також зігравши на один матч більше. За Томаса Тухеля "сині" провели два поєдинки, розписали нічию з "Вулвергемптоном" (0:0) і обіграли "Бернлі" (2:0), тобто, поки що з німецьким тренером грають на "сухо". Сприяє цьому і відсутність кадрових втрат.

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Остання зустріч "Тоттенгема" й "Челсі" завершилася нульовою нічиєю. "Шпори" не можуть обіграти сусідів по місту з листопада 2018-го. З того часу вони тричі програли і один раз розписали нічию.

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Прогноз. Буде обережний футбол без великої кількості голів. Моурінью – досвідченіший тренер, ніж Тухель, але у Томаса куди більш цікавий склад. Думаю, голів в обох таймах не буде, обидві команди не заб'ють, вкрай здивуюся третій поспіль поразці "Тоттенгема", більше схиляюся до нічиєї .

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Дивіться, як "Тоттенгем" обігравав бельгійський "Антверпен" у Лізі Європи:

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