Тоттенгем без євровесни? Шпори зганьбилися у прохідному матчі Ліги конференцій

Англійський клуб зазнав сенсаційної поразки у Словенії та посідає третє місце у квартеті за один тур до кінця групового етапу Ліги конференцій.

Тоттенгем сенсаційно програв словенській Мурі у Лізі конференцій / Фото: Reuters

Лондонський Тоттенгем на виїзді сенсаційно поступився словенській Мурі з рахунком 1:2 у рамках п'ятого туру групового раунду Ліги конференцій.

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Перемогу п'ятій команді чемпіонату Словенії принесли голи Хорвата та Мароші, причому останній м'яч був забитий за рівного рахунку. У складі "шпор" забитим м'ячем відзначився Гаррі Кейн.

Для Мури це перші очки у груповому раунді Ліги конференцій. Вони ніяк не вплинули на її турнірне становище, оскільки клуб ще після чотирьох турів застовпив за собою останнє місце у групі.

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Поразка може завадити Тоттенгему пробитися у євровесну. На цей момент лондонський клуб посідає третє місце, маючи сім очок. Вітес, який йде другим, має також сім балів, але розташовується вище через кращу різницю голів у особистих зустрічах.

Тепер навіть перемога в останньому турі над французьким Ренном, який гарантував собі перше місце, нічого не гарантує англійцям, адже їм потрібно, щоб Мура відібрала очки у Вітес.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга конференцій, Група G

5 тур 25 листопада

Мура – Тоттенгем 2:1

Голи: Хорват, 11, Мароша, 94 – Кейн, 72