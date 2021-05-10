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Топтав телефон і бив просто на вулиці: футболіста звинувачують у нападі на підлітка

10 травня, 15:20

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Мережі поширюють відео, на якому нібито футболіст збірної Шотландії Олі Макберні б'є 15-річного підлітка. У клубі вже почали розслідування

Олі Макберні

Олі Макберні / Фото: Instagram

Футболіста англійського Шеффілд Юнайтед і збірної Шотландії Олі Макберні підозрюють у нападі на людину. У Мережі поширили відео, на якому, ймовірно, Макберні б'є перехожого.

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На відео невідомий гукнув Макберні, після чого той накинувся на нього з кулаками, а також почав топтати телефон, який упав на землю. Через якийсь час конфлікт вдалося погасити, пише Daily Mail. У Мережі пишуть, що потерпілому всього 15 років.

"Офіційним особам Шеффілд Юнайтед відомо про відео, що поширюється в соціальних мережах, і вони наразі проводять розслідування", – йдеться в заяві клубу.

Це не перший інцидент за участю шотландського футболіста. У липні минулого року він був оштрафований на 28,5 тисячі фунтів за водіння в нетверезому вигляді та позбавлений прав на 16 місяців. А ще раніше Англійська асоціація футболу попередила його за непристойні жести в бік фанатів Кардіффа.

Раніше ми писали, що колишній гравець МЮ скалічив людину – бідолаха наступив на його білі кросівки. Ронні Воллворк відбувся умовним терміном.

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