Тільки не Шева! Польські націоналісти відфутболюють українця

Колишній голова польської футбольної асоціації Гжегож Лято виступив проти запрошення до збірної Шевченка.

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Щоправда, його недовіра до іноземців диктується не особистою ворожістю до українця, а досвідом роботи попередніх тренерів-легіонерів.

"Бог із вами, у збірній має працювати поляк! Подивіться на історію успіхів національної команди, тільки поляки досягали найбільших успіхів", – вважає Лято.

За Шевченка однако будуть вболівати у Польщі та Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Як аргументацію своїх слів Лято навів приклад роботи у збірній інших іноземців: німець Лео Бенхакер вивів команду на Євро-2008, але там команда повністю провалилася, а Паулу Соуза взагалі втік із команди у відповідальний момент, отримавши вигідне запрошення з Бразилії.

"Ви закохані у цих іноземних тренерів чи що? Якщо брати іноземця, то лише топ-фахівців, які вже встигли проявити себе, як це роблять у англійських клубах.

Але ми не можемо дозволити собі платити закордонному тренеру 20 мільйонів фунтів чи євро на рік", – цитує Лято Footboom.