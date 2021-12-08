Точно не коронавірус: стала відома причина смерті Гамули

Спортивний директор московського клубу Геракліон Станіслав Станіславський прокоментував смерть Ігоря Гамули, який раніше був тренером цієї команди

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"Дочко Ігоря Васильовича у шоковому стані... Сказала, що сьогодні виявила батька.

Наскільки я знаю, він не хворів. Це точно не коронавірус. Швидше за все, серце.

У п'ятницю мала відбутися гра з молодіжкою Спартака. Вчора вдень спілкувалися з ним, а коли я дзвонив увечері, то він, на жаль, уже не відповів", – повідомляє Чемпіонат.com.