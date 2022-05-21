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Тимощук звик жити розкішно. Ребров пояснив зраду експартнера зі збірної

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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21 травня, 16:43
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Колись Ребров та Тимощук разом грали на чемпіонаті світу за збірну України, а зараз один допомагає своїй країні, а другий прийняв бік окупанта
Ребров і Тимощук зараз по різні сторони фронту
Ребров і Тимощук зараз по різні сторони фронту / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий український тренер Сергій Ребров висловився, коли можна знімати санкції із Росії. А також пояснив, чому його колишній партнер зі збірної України Анатолій Тимощук ігнорує війну в Україні.

Тимощук зараз живе у Санкт-Петербурзі та працює тренером у Зеніті.

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"У нього там сім'я, російська дружина. Напевно, він розуміє, що більше йому працювати нема де. Він не збирається повертатися в Україну, іншої роботи немає, а він звик жити досить розкішно.

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Якщо Тимощук заявить про те, що зараз відбувається в Україні, якщо він скаже, що йде війна та підтримає Україну, йому треба одразу виїжджати з Росії. Бо там уже не буде нічого.

Я розумію його позицію, це його проблеми. Мені вона, звичайно, неприємна, але це його життя. Він обирає свою позицію, і як він житиме далі", – зазначив Ребров в інтерв'ю ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Ребров і Тимощук грали разом за збірну України
Ребров і Тимощук грали разом за збірну України

Раніше ми розповідали про першу появу Тимощука на публіці після початку війни.

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Анатолій Тимощук не хоче помічати війни на своїй батьківщині
Анатолій Тимощук не хоче помічати війни на своїй батьківщині / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, Сергій Ребров завоював свій другий трофей на Близькому Сході, його Аль-Айн став чемпіоном Еміратів і святкував перемогу український наставник із синьо-жовтим прапором.

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