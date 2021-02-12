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Тигриця і богиня: дівчина гравця "Локо" розповіла, як сублімує в самоті

12 лютого, 09:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аїда Уразбахтіна пройшла кілька тренінгів

Дівчина футболіста московського "Локомотива" Владислава Ігнатьєва похвалилася гарною фігурою. Учасниця шостого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Аїда Уразбахтіна виклала в соцмережі свої пікантні фотографії.

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"Коли хлопець полетів на довгі збори. І ти, сублімуючи, пройшла кілька тренінгів, прочитала дві книги і відчула себе тигрицею, богинею відносин і не тільки. Ось так залишати надовго жінку одну... часом навіть на користь!" – підписала Аїда свої знімки в Instagram.

Раніше Уразбахтіна зізналася в лесбійському досвіді: "Я люблю все спробувати".

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футболіст холостяк Локомотив Москва
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