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Тесть зухвало вколов футболіста: "C двома м'ячами він не грає, адже моя дочка ще не вагітна"

13 березня, 11:26

Олена Павлова Олена Павлова

Бразильський нападник ніяк не подарує телеведучому онука

Коли у тебе такий тесть, як у відомого бразильського футболіста Алешандре Пато, весь час треба бути на чеку. Родич досить жорстко підколов нападника, який якраз підписував контракт з клубом MLS "Орландо Сіті". Раніше знаменитий бразилець розірвав контракт з клубом з Китаю.

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Колишній форвард "Мілана" Пато з 2019 року одружений з бразильською телеведучою Ребеккою Абрабанель, яка є дочкою популярного в країні телеведучого і підприємця Сільвіо Сантоса. Накануне 90-річний чоловік відправився робити щеплення від коронавірусу, а коли журналісти запитали його про зятя, Сантос відповів жартом.

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"Пато – хороший футболіст, але він вміє грати тільки з одним м'ячем. А ось з двома м'ячами він не грає, адже моя дочка все ще не вагітна", – цітірцет Сантоса Esporte

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Нагадаємо, що 31-річний Пато раніше виступав за бразильські "Інтернасьонал", "Корінтіанс" і "Сан-Паулу", італійський "Мілан", іспанський "Вільярреал", англійський "Челсі" і китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". Тепер грає за американський "Орландо Сіті". Зі збірною Бразилії виграв "бронзу" на ОІ-2008 в Пекіні і срібло на Олімпіаді-2012 в Лондоні, а також став переможцем Кубка конфедерацій-2009.

Дивіться, як забивав Пато

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