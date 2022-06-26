Терористи бомбардують "військові" об'єкти з дітьми. Маліновський про обстріл Києва

Сьогодні вранці ворожі літаки завдали ракетного удару по столиці України. Рашисти спеціально обрали вихідний день і ранок, коли більшість людей знаходилися вдома.
Варварське бомбардування прокоментував гравець збірної України Руслан Маліновський. Футболіст опублікував фото зруйнованого житлового будинку, в який влучила російська ракета.
"Доброго ранку, Європа. Це сьогодні Київ.
Терористи бомбардують "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми", – написав Маліновський у Twitter.
Good morning, Європа.- Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 26, 2022
It's Kyiv today. Терористи бомбардують "мілітарні" об'єкти з кермом для дітей всередині. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK
Додамо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. З-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку витягли 6-річну дівчинку, а потім тіло чоловіка без ознак життя.
Ракетний удар по Києву
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