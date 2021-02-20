"Таз розходиться!" Дружина українського футболіста почала прийом ставок на час, коли народить

Дружина півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза почала прийом ставок на день і час, коли вона народить другу дитину. Нагадаємо, пара вже виховує доньку Сабріну, тепер вони чекають на хлопчика.

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"Ну як же мені цікаво, коли ця людина покине мій живіт. За моїми підрахунками, за датою зачаття, у мене 35 тижнів, а ось за місячними і за УЗД – вже 37 тижнів. Таз розходиться знатно, все там щемить, тріщить, нерв сідничний по обидва боки прострілює, поперек тягне, живіт кам'яніє, навіть на внутрішній частині стегна нібито крепатура. Коротше, все як годиться", – поділилася в Instagram інтимними подробицями свого стану Ліза Третьякова

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

І запропонувала фоловерам:

"Давайте ставити ставки, коли ж я народжу. Імовірність пологів – з 11 березня і стеля 29 березня. Мій астролог вирахувала мені найреальніші дати пологів – це 8, 11, 18 і 31 березня. Дуже хотілося б народити 11 березня. До 31-го я точно розвалюся"

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Тому, хто першим вгадає дату пологів і приблизний час, Ліза Третьякова обіцяє в подарунок костюм свого бренду одягу.

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

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Відзначимо, що Ліза Третьякова – найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату. У дівчини – 217 тисяч підписників.

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