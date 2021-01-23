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Такого не бачили 119 років! "Святі" вибили володаря Кубка Англії

23 січня, 17:18

Олена Павлова Олена Павлова

Долю зустрічі за іронією долі вирішив автогол гравця "Арсеналу"

"Саутгемптон" виграв у "Арсенала" з рахунком 1:0 у 1/16 фіналу Кубка Англії і пройшов у наступний раунд – 1/8-му. Єдиний гол був забитий на 24-й хвилині, коли бразильський захисник "канонірів" Габріель відправив м'яч у власні ворота. Раніше ми писали, що колишній гравець "Шахтаря" встановив рекорд чемпіонату Англії.

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"Саутгемптон" – "Арсенал"

"Саутгемптон" – "Арсенал" / Фото: Reuters

За інформацією Opta, "святі" вибили чинного переможця турніру вперше з сезону-1901/1902. Тобто, вперше за 119 років! Тоді в Кубку Англії "Саутгемптон" пройшов лондонський "Тоттенхем" і дістався до фіналу, де поступився "Шеффілд Юнайтед".

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Нагадаємо, що у фіналі торішнього Кубка Англії "Арсенал" виграв у "Челсі" з рахунком 2:1, а Обамеянг зробив дубль.

Раніше ми також писали, що тренер "Саутгемптона" після "Ліверпуля" ридав на колінах. У матчі з чинним чемпіоном Англії Ральф Хазенхюттль втратив голос, а його підопічні виграли 1:0.

Дивіться, як "Арсенал" грав у Лізі Європи

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арсенал лондон Кубок Англії Саутгемптон
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