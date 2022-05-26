Такого не робив жоден тренер у світі! Унікальний рекорд Моурінью

Португальський фахівець перемагав у всіх єврокубкових змаганнях. Моурінью виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Кубок УЄФА та Кубок кубків

Новий трофей Жозе Моуринью

Римська Рома виграла перший в історії фінал Ліги конференцій. У вирішальному матчі італійці переграли Фейєноорд з Нідерландів.

А Жозе Моурінью відзначився унікальним здобутком. Він став першим тренером, який виграв єврокубки з чотирма різними командами.

Реклама

Нагадаємо, раніше Моурінью двічі перемагав у Лізі чемпіонів – з Порту (сезон-2003/2004) та Інтером (сезон-2009/2010). Також у португальця одна перемога в Лізі Європи з Манчестер Юнайтед (сезон-2016/2017). Крім того, разом із Порту Моурінью у сезоні-2002/2003 вигравав Кубок УЄФА.

Читайте також: Як безпритульний. Мільйонер Моурінью вечеряв, сидячи на вулиці

Реклама

Зазначимо, що португальський фахівець став першим тренером, який перемагав у всіх трьох існуючих єврокубках – у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Також брав Кубок УЄФА, а асистентом головного тренера Моурінью в 1997 році виграв Кубок кубків з Барселоною.