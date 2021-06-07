Таких людей в Україні більше немає: не стало унікального масажиста Шахтаря

Володимир Ткаченко пішов з життя у віці 78 років. У донецькому клубі він, будучи незрячим, пропрацював півстоліття, провівши за цей час 150 тисяч сеансів масажу

Володимир Ткаченко пропрацював у Шахтері півстоліття / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На 79-му році пішов з життя Володимир Ткаченко – легендарний для Шахтаря співробітник, незрячий масажист, який працював в клубі протягом 50 років.

Про це Шахтар повідомив у себе в Facebook, висловивши глибоке співчуття рідним і близьким Володимира Івановича.

У 2013 році його ім'я було внесене до "Книги рекордів України" – як єдиної в країні людини з обмеженими можливостями, яка впродовж 50 років пропрацювала в одному колективі.

До всіх титулів і Кубків, завойованих "гірниками" за останні півстоліття, Володимир Ткаченко доклав свою руку. Причому в прямому сенсі цього слова. До команди він прийшов працювати в 1963 році, відразу після того, як з відзнакою закінчив Кисловодську професійну школу масажистів товариства сліпих. З тих пір, за його власним зізнанням, провів близько 150 тисяч сеансів масажу.

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"Ось тільки ці 50 років в Шахтарі я прожив як звичайна людина, ніколи не відчуваючи свою обмеженість, – розповідав Ткаченко. – Об'їздив з клубом сотню країн, вивчив англійську мову і часом, буваючи з командою за кордоном, не мені допомагали, а я допомагав іншим з перекладом"

Цікаво, що ветерани Шахтаря – Звягінцев, П'яних, Дегтерьов, Грачов – дякували Володимиру Івановичу не тільки за золоті руки, але і за велике серце. Спеціально для гравців Ткаченко в зарубіжних поїздках на свої гроші не раз купував різні розтирання і масажні креми, яких не можна було дістати в Союзі. "А коли не вистачало грошей, міняв на горілку й ікру", – розповідав масажист.

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Крім величезної кількості футболістів, через руки Володимира Івановича пройшли й інші, не менш відомі клієнти. "Доводилося робити масажі Ролану Бикову, Михайлу Пуговкіну, Миколі Озерову, – згадував Ткаченко. – А одного разу у нас на базі виступав Володимир Висоцький, і я після концерту розминав його кисті і пальці".

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