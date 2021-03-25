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Таки Сидорчук! УЄФА змінив авторство голи в матчі Франція – Україна. Сергій не забивав з 2014-го

25 березня, 11:49

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Андрія Шевченка зіграли внічию з чемпіонами світу

Наші футболісти успішно стартували у відбірковому турнірі мундіалю-2022. Вчора пізно ввечері збірна України зіграла внічию з Францією. Причому, "синьо-жовті" відігралися в другому таймі: м'яч після удару Сергія Сидорчука зрикошетив від Преснеля Кімпембе і влетів в сітку.

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Цей гол додав головного болю статистикам, які важко було, кому ж його приписати. Спочатку деякі його зарахували українцеві, а деякі ресурси розглядали як автогол француза. Сайт УЄФА теж спочатку записав його як гол в свої ворота Кімпембе. Після досить тривалих роздумів статистика видала новий вердикт: м'яч забив Сидорчук. Саме його авторство тепер значиться на офіційних ресурсах.

Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022.

Вражаюче, але раніше Сергій забивав за збірну восени 2014 року. Тоді на старті відбору Євро-2016 Сидорчук відзначився голами в двох дебютних матчах за національну команду – проти Білорусі та Македонії. І ось тепер такий незвичайний третій гол.

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Дивіться найкращі моменти другого тайму в Сен-Дені, коли наші зрівняли рахунок:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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футбол УЄФА гол збірна України збірна Франції Сергій Сидорчук автор
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