Таки Сидорчук! УЄФА змінив авторство голи в матчі Франція – Україна. Сергій не забивав з 2014-го

Наші футболісти успішно стартували у відбірковому турнірі мундіалю-2022. Вчора пізно ввечері збірна України зіграла внічию з Францією. Причому, "синьо-жовті" відігралися в другому таймі: м'яч після удару Сергія Сидорчука зрикошетив від Преснеля Кімпембе і влетів в сітку.

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Цей гол додав головного болю статистикам, які важко було, кому ж його приписати. Спочатку деякі його зарахували українцеві, а деякі ресурси розглядали як автогол француза. Сайт УЄФА теж спочатку записав його як гол в свої ворота Кімпембе. Після досить тривалих роздумів статистика видала новий вердикт: м'яч забив Сидорчук. Саме його авторство тепер значиться на офіційних ресурсах.

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Вражаюче, але раніше Сергій забивав за збірну восени 2014 року. Тоді на старті відбору Євро-2016 Сидорчук відзначився голами в двох дебютних матчах за національну команду – проти Білорусі та Македонії. І ось тепер такий незвичайний третій гол.

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