Так ось чому Барса не втримала Мессі: іспанці – лідери ганебного рейтингу

Іспанська Барселона очолила список європейських клубів з найбільшою заборгованістю, згідно з аналітичним звітом авторитетної аудиторської компанії Deloitte
Іспанці нагромадили заборгованість у розмірі 1,3 млрд. євро. Саме з цієї причини минулого літа Барселоні не вдалося продовжити контракт з Ліонелем Мессі.
Друге місце в рейтингу посідає італійський Ювентус, він винен 900 млн євро. Останній у трійці – англійський Тоттенгем із заборгованістю 826 млн, більша частина якої ставить кредит на будівництво стадіону, повідомляє Football Transfers.
ТОП-10 рейтингу за заборгованістю:
- Барселона – 1,3 млрд
- Ювентус – 900 млн
- Тоттенгем – 826 млн
- Інтер – 702 млн
- Мілан – 666 млн
- Реал – 662 млн
- Арсенал – 625 млн
- Атлетіко – 523 млн
- Манчестер Юнайтед – 420 млн
- Ліверпуль – 386 млн
Раніше ми давали рейтинг боксерів, які найбільше заробили за кар'єру. До десятки багатіїв увійшов і Володимир Кличко.