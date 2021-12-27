Так можна й монархію скасувати! Рангнік заткнув рота критикам Boxing Day

Щільний календар матчів чемпіонату Англії на Різдво та Новий рік – це традиції, які не можна міняти, вважає коуч "червоних дияволів" Ральф Рангнік.
Читайте також: Гвардіола обізвав капітана збірної України поганим гравцем
"Я дивився АПЛ останні 40 років, тому знаю цю традицію грати на Різдво та у День подарунків 27, 30 грудня і навіть у Новий рік чи 2 січня.
Так що якщо комусь спала на думку ідея скасувати це, ми з таким самим успіхом можемо поговорити про скасування чаювання в п'ять годин або скасування монархії.
Це все – частина традицій цієї країни, і я нетерпінням чекаю на можливість стати частиною цього вперше в кар'єрі", – наводить слова Рангніка сайт Манчестер Юнайтед.
Далі по темі
Зазначимо, що в період Boxing Day з 27 грудня до 3 січня Манчестер Юнайтед проведе три матчі Прем'єр-ліги.
Сьогодні команда Ральфа Рангніка зіграє на виїзді з Ньюкаслом у поєдинку 19-го туру чемпіонату Англії.
Раніше тренер МанСіті Хосеп Гвардіола виступив на захист гравців через щільний календар в Англії. Наставник навіть готовий зробити страйк, щоб достукатися до потрібних людей.