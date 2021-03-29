Русский
$ 27,97
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Зіграли відмінний матч": Шевченко оцінив нічию з Фінляндією

29 березня, 10:23

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Тренер збірної України незадоволений тільки п'ятьма останніми хвилинами

Підопічні Андрія Шевченка з двох нічиїх почали відбіркову кампанію чемпіонату світу-2022. Свою думку про вчорашню невдачу висловив один з лідерів команди: Малиновський про матч Україна – Фінляндія. Також враженнями поділився і головний тренер.

Реклама

Спеціаліст дещо здивував підходом, адже залишився задоволений діями футболістів. Його цитує сайт телеканалу "Футбол":

  • Про саму гру:

"Ми зіграли відмінний матч. Знали, що фіни будуть захищатися всі 90 хвилин, вони це і робили. Будуть використовувати свої сильні якості, намагатися забити зі стандартів. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч, а потім пішла серія помилок, яка призвела до такого голу. Шкода, але це хороший урок на майбутнє. Дуже погано провели кінцівку.

Ми знали, де є простір, тому Марлос ідеально підходив. Шкода, що Зубков не забив у першому таймі. У мене немає претензії по грі, є претензії лише за останні п'ять хвилин. Замість того щоб довести матч до кінця, чомусь розгубилися".

  • Про пропущений м'яч:

"Помилки трапляються з усіма. Ми підтримали Миколенка. Він помилився, так, але це наслідок помилок, допущених раніше. Це буде нам уроком. Ми подарували виграшний матч. Бо я дивлюся не на результат, а на якість гри. Так, можна було зіграти краще , але мені подобається, що хлопці віддають усе на полі. У нас є колектив, який рухається вперед, і гра показала, що – в правильному напрямку".

Читайте, чому Миколенко помилився в матчі Україна – Фінляндія.

  • Про гол Жуніора Мораеса:

"Я знаю, що він довго чекав на цей гол. Хотілося б, щоб забитий м'яч виявився переможним. Але, думаю, у Мораеса все ще попереду".

Реклама

Україна – Фінляндія: оцінки статистиків.

Дивіться, як фіни зрівняли рахунок у кінцівці:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти