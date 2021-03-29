"Зіграли відмінний матч": Шевченко оцінив нічию з Фінляндією

Підопічні Андрія Шевченка з двох нічиїх почали відбіркову кампанію чемпіонату світу-2022. Свою думку про вчорашню невдачу висловив один з лідерів команди: Малиновський про матч Україна – Фінляндія. Також враженнями поділився і головний тренер.

Спеціаліст дещо здивував підходом, адже залишився задоволений діями футболістів. Його цитує сайт телеканалу "Футбол":

"Ми зіграли відмінний матч. Знали, що фіни будуть захищатися всі 90 хвилин, вони це і робили. Будуть використовувати свої сильні якості, намагатися забити зі стандартів. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч, а потім пішла серія помилок, яка призвела до такого голу. Шкода, але це хороший урок на майбутнє. Дуже погано провели кінцівку.

Ми знали, де є простір, тому Марлос ідеально підходив. Шкода, що Зубков не забив у першому таймі. У мене немає претензії по грі, є претензії лише за останні п'ять хвилин. Замість того щоб довести матч до кінця, чомусь розгубилися".