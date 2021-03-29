"Зіграли відмінний матч": Шевченко оцінив нічию з Фінляндією

Підопічні Андрія Шевченка з двох нічиїх почали відбіркову кампанію чемпіонату світу-2022. Свою думку про вчорашню невдачу висловив один з лідерів команди: Малиновський про матч Україна – Фінляндія. Також враженнями поділився і головний тренер.
Спеціаліст дещо здивував підходом, адже залишився задоволений діями футболістів. Його цитує сайт телеканалу "Футбол":
- Про саму гру:
"Ми зіграли відмінний матч. Знали, що фіни будуть захищатися всі 90 хвилин, вони це і робили. Будуть використовувати свої сильні якості, намагатися забити зі стандартів. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч, а потім пішла серія помилок, яка призвела до такого голу. Шкода, але це хороший урок на майбутнє. Дуже погано провели кінцівку.
Ми знали, де є простір, тому Марлос ідеально підходив. Шкода, що Зубков не забив у першому таймі. У мене немає претензії по грі, є претензії лише за останні п'ять хвилин. Замість того щоб довести матч до кінця, чомусь розгубилися".
- Про пропущений м'яч:
"Помилки трапляються з усіма. Ми підтримали Миколенка. Він помилився, так, але це наслідок помилок, допущених раніше. Це буде нам уроком. Ми подарували виграшний матч. Бо я дивлюся не на результат, а на якість гри. Так, можна було зіграти краще , але мені подобається, що хлопці віддають усе на полі. У нас є колектив, який рухається вперед, і гра показала, що – в правильному напрямку".
Читайте, чому Миколенко помилився в матчі Україна – Фінляндія.
- Про гол Жуніора Мораеса:
"Я знаю, що він довго чекав на цей гол. Хотілося б, щоб забитий м'яч виявився переможним. Але, думаю, у Мораеса все ще попереду".
Україна – Фінляндія: оцінки статистиків.
Дивіться, як фіни зрівняли рахунок у кінцівці:
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